Thuisbezorgd-moeder doet proef met robot voor maaltijdbezorging

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 11:56
ZÜRICH (ANP) - Just Eat Takeaway gaat proeven doen met grondrobots die maaltijden aan de voordeur bezorgen. Daarvoor is de eigenaar van Thuisbezorgd.nl een samenwerking aangegaan met het Zwitserse robotbedrijf RIVR. De robot gaat in eerste instantie maaltijden bezorgen in het Zwitserse Zürich, maar dit moet later dit jaar ook in andere Europese steden worden geïntroduceerd.
De bezorgrobot kan door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) obstakels zoals prullenbakken ontwijken en om voetgangers, fietsers en voertuigen heen bewegen, aldus Just Eat. De robot rijdt ongeveer 15 kilometer per uur en is uitgerust met wieltjes en poten om trappen mee te kunnen beklimmen.
Vanuit een controlecentrum wordt elke bezorging op afstand in de gaten gehouden. Volgens Just Eat is het voor het eerst dat er met deze vorm van grondrobotbezorging tests worden gedaan in Europa. Eerder kondigde het bedrijf al aan in Ierland maaltijden te gaan bezorgen met behulp van drones.
Trainer verdacht van verleiden jongens was eerder zedenverdachte

B&B Vol liefde: Dick wil graag eens 'een stom wijf' en Leonora slaat zich dapper door de shotjes

