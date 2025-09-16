ECONOMIE
DENK-leider wil dat het kabinet snel 'zijn biezen pakt'

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 15:22
anp160925180 1
DEN HAAG (ANP) - DENK-leider Stephan van Baarle wil dat het demissionaire kabinet zo snel mogelijk opstapt. Als het kabinet "verbinding wil maken en een handreiking wil doen in het land, dan moet het wat ons betreft zo snel mogelijk de biezen pakken", zei Van Baarle na de troonrede.
Hij benadrukte dat dit nog steeds het kabinet is dat "ministers met racistische standpunten" in de ploeg had, van de PVV. Ook vindt hij dat dit kabinet nog steeds "keiharde maatregelen wil doorvoeren in de richting van vluchtelingen. Het is discriminerend beleid ", aldus Van Baarle.
In de troonrede had de koning de politiek en samenleving opgeroepen om elkaar "op een volwassen manier" de hand te reiken.
