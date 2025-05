Stroomstoring aan Côte d'Azur eind van de middag voorbij

CANNES/NICE (ANP) - De stroomstoring die een deel van de Franse Rivièra heeft getroffen is volgens de autoriteiten in het departement Alpes-Maritimes aan het einde van de middag verholpen. Rond het middaguur zaten 160.000 huishoudens zonder stroom en ook op het filmfestival van Cannes viel enige tijd de stroom uit.

Justitie is op zoek naar daders die ten noordwesten van Cannes in de nacht brand hebben gesticht in een distributiepost van de elektriciteitsmaatschappij. Dit verzwakte volgens Franse media het netwerk en dat veroorzaakte samen met de vernieling van pijlers van een hoogspanningsmast in de gemeente Villeneuve-Loubet, ten noordoosten van Cannes, een grote stroomstoring in de kuststreek tussen Mandelieu-la-Napoule en Antibes.

De autoriteiten en elektriciteitsmaatschappijen hebben eerder in de middag melding gemaakt van het herstel van de stroomvoorziening voor 60.000 huishoudens en de reparatie lijkt vlot verder te gaan.