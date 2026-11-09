Franse judoheld Riner wil president van Frankrijk worden

PARIJS (ANP/AFP) - Vijfvoudig olympisch judokampioen Teddy Riner heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van Frankrijk in 2027. De 37-jarige Riner, die ook elf wereldtitels veroverde, deed dat in een video op zijn sociale media.

"Ik wil niet toekijken hoe het land in vlammen opgaat. Vechten is altijd een deel van mij geweest. Ik weet wat het betekent om te vechten, te vallen en altijd weer op te staan", zei Riner in de aankondiging.

Van de judoka, die furore maakte bij de zwaargewichten, is bekend dat hij zich zorgen maakt over de opkomst van extreemrechts in Frankrijk. "De mensen zullen me voor gek verklaren, omdat ik nooit betrokken ben geweest bij de politiek en niet bij het establishment hoor. Als iemand voor gek wordt verklaard omdat hij chaos weigert, dan is dat maar zo", aldus Riner, die in een interview met Le Parisien liet weten dat hij zijn judocarrière wil voortzetten tot in ieder geval de Olympische Spelen van 2028. "Mits het Franse volk mij toestemming geeft."