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Tientallen reizigers Transavia missen vlucht door rijen Schiphol

Economie
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 16:49
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SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol was in de nacht van zaterdag op zondag sprake van lange rijen voor de incheckbalies van Transavia. Tientallen mensen hebben daardoor hun vlucht gemist, bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving door De Telegraaf.
Volgens de woordvoerster is het de hele zomer druk op Schiphol. Reizigers wordt daarom ook aangeraden ruim op tijd op de luchthaven te zijn.
Afgelopen nacht kampte Transavia echter met een "capaciteitsprobleem". Daardoor lukte het de maatschappij niet om de stroom aan vakantiegangers die zondagochtend vroeg zouden vertrekken goed te verwerken.
Oplossing
De problemen waren later op de dag wel weer voorbij. Volgens Transavia wordt er voor de mensen die hun vlucht hebben gemist naar een oplossing gezocht.
Schiphol maakte begin deze maand bekend dat de luchthaven in juli en augustus ruim 12,7 miljoen reizigers verwacht. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, toen er in de zomervakantie zo'n 12,4 miljoen reizigers via Schiphol reisden.
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