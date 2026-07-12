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Koninklijke hulde voor Theu Boermans bij slot Soldaat van Oranje

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 16:31
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KATWIJK (ANP) - Regisseur Theu Boermans heeft zondagmiddag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn "uitzonderlijke en langdurige verdiensten op het gebied van theater, musical, film en cultureel erfgoed".
De huldiging vond plaats in de TheaterHangaar in Katwijk, waar bijna zestien jaar de musical te zien was. De muzikale vertelling over de oorlogsjaren van student Erik Hazelhoff Roelfzema werd in totaal 3967 keer gespeeld.
De 76-jarige Boermans stond aan de wieg van de succesvolle musical. Burgemeester Nathanaël Middelkoop van Katwijk stelde bij de uitreiking dat de voorstelling onder meer "heeft bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog".
De grote publieke dernière was zaterdagavond. Zondagmiddag wordt de musical voor de allerlaatste keer gespeeld voor acteurs en crew die de afgelopen zestien jaar aan het stuk meewerkten.
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