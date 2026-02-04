Tiësto klaagt Amerikaans advocatenkantoor aan voor 17 miljoen

AMSTERDAM (ANP) - DJ Tiësto heeft advocatenkantoor Greenberg Traurig aangeklaagd. De dj uit Breda, die officieel Tijs Verwest heet, eist miljoenen vanwege een onjuist fiscaal advies waardoor hij in 2020 17 miljoen dollar aan het kantoor moest betalen. Dat bevestigt zijn advocaat, Arnold Croiset van Uchelen, woensdag aan het ANP na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Tijdens een dinsdagmiddag achter gesloten deuren gehouden zitting bij het gerechtshof Amsterdam is afgesproken dat de partijen de komende twee weken in overleg treden om tot een schikking te komen. "We hebben met de rechter afgesproken dat we in die periode proberen er samen uit te komen", aldus de advocaat van de dj.

Tiësto probeerde voor het eerst in 2024 Greenberg Traurig aansprakelijk te houden voor het bedrag dat hij aan de Amerikaanse belastingdienst moest afdragen. Hoewel de rechtbank destijds erkende dat het advies dat de dj had gekregen niet klopte, werd geconcludeerd dat de artiest daarvan geen schade had ondervonden. De dj had volgens de rechtbank ook zonder het gewraakte advies belasting moeten betalen in de VS en dan was het bedrag mogelijk zelfs hoger uitgevallen dan wat hij heeft afgerekend.

Daar is Tiësto het zelf niet mee eens en de Amerikaanse heffingen hadden hem naar eigen zeggen bespaard kunnen blijven door zijn aanwezigheid in de VS te beperken en de juiste maatregelen te nemen. De dj liet de voorzitter van het Amsterdamse gerechtshof weten hierdoor een financiële vergoeding te eisen.