Kun je een verkeersboete krijgen als je de aanwijzingen van een verkeersregelaar opvolgt?

Stel je voor, je staat op een druk kruispunt en een persoon in een fluorescerend hesje stuurt je met ferme armgebaren een andere kant op dan het verkeerslicht aangeeft. Je volgt braaf de aanwijzingen op en een paar weken later ploft er toch een boete op de mat. Moet je die betalen?

Het korte antwoord: nee, als je de aanwijzingen van een bevoegde verkeersregelaar opvolgt, hoor je daar geen verkeersboete voor te krijgen. In het Nederlandse verkeer geldt een duidelijke hiërarchie. Bovenaan staan aanwijzingen van verkeersregelaars en politie. Pas daarna komen verkeerslichten, borden en wegmarkeringen. Wie dus door rood rijdt omdat een verkeersregelaar dat aangeeft, handelt niet fout, maar heeft de goede keuze gemaakt.

Bezwaar maken

Toch gaat het in de praktijk soms mis. Denk aan automatische handhaving: flitspalen en roodlichtcamera’s registreren alleen wat ze 'zien'. Ze herkennen geen context en maken geen onderscheid tussen eigen initiatief en een verplichte instructie. Het resultaat is een boete die technisch klopt, maar juridisch niet.

In zo’n geval is bezwaar maken zinvol en meestal succesvol. De wet is hier helder over. De verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder om aanwijzingen van een verkeersregelaar op te volgen, zelfs als die strijdig lijken met verkeerslichten of borden. Wie kan aantonen dat hij handelde op instructie, staat sterk. Dat kan met een duidelijke beschrijving van de situatie, eventueel ondersteund door foto’s, dashcambeelden of verklaringen van andere weggebruikers.

Bevoegde verkeersregelaar

Belangrijk is wel dat het daadwerkelijk gaat om een bevoegde verkeersregelaar. Dat kan een politieagent zijn, maar ook een officieel aangestelde verkeersregelaar bij wegwerkzaamheden of evenementen. Iemand met een vaag hesje die ‘even helpt’ telt niet automatisch.