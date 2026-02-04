19-jarige Rotterdammer overleden na schietincident in Delfshaven

ROTTERDAM (ANP) - De man die dinsdagavond rond 21.00 uur in een woning aan de Zoutziedersstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven zwaargewond raakte bij een schietincident, is later in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer is een 19-jarige Rotterdammer, meldt de politie.

De politie hield dinsdagavond "uit voorzorg" twee mannen (20) uit Rotterdam aan die in de woning aanwezig waren. Beide mannen zitten nog vast en worden verhoord.

Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of het om een misdrijf gaat. Dit is onderdeel van het onderzoek, aldus een politiewoordvoerster.