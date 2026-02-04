ECONOMIE
19-jarige Rotterdammer overleden na schietincident in Delfshaven

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 12:36
anp040226150 1
ROTTERDAM (ANP) - De man die dinsdagavond rond 21.00 uur in een woning aan de Zoutziedersstraat in de Rotterdamse wijk Delfshaven zwaargewond raakte bij een schietincident, is later in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer is een 19-jarige Rotterdammer, meldt de politie.
De politie hield dinsdagavond "uit voorzorg" twee mannen (20) uit Rotterdam aan die in de woning aanwezig waren. Beide mannen zitten nog vast en worden verhoord.
Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of het om een misdrijf gaat. Dit is onderdeel van het onderzoek, aldus een politiewoordvoerster.
