Tijdelijk Noodfonds Energie wil snelle heropening door kou

ROTTERDAM (ANP) - Het Tijdelijk Noodfonds Energie wil snel met de nieuwe coalitie spreken over een vlotte heropening vanwege de kou. "We maken een koudere winter mee dan de afgelopen jaren. De energievraag is hoog en veel gezinnen moeten noodgedwongen de keuze maken tussen stoken of koken", zegt het Noodfonds vrijdag.

Via het fonds konden huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening tot vorig jaar steun krijgen voor hun energiekosten. De regeling was de afgelopen jaren erg populair. De nieuwe coalitie wil een noodfonds behouden om mensen met weinig geld te helpen.

Dat huishoudens hier behoefte aan hebben, is volgens het Noodfonds "evident" en de maatschappelijke kosten van energiearmoede zijn groot. Onderzoekers van TNO schatten in november dat 293.000 kinderen in Nederland in 2024 in energiearmoede opgroeiden. "Zij hebben een verhoogd risico op gezondheidsklachten, leerachterstanden en langdurige sociaaleconomische kwetsbaarheid", aldus het Noodfonds over die kinderen.