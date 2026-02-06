Russische topmilitair neergeschoten in Moskou, ligt in ziekenhuis

MOSKOU (ANP/AFP) - In Moskou is een Russische topmilitair neergeschoten. Volgens de Russische onderzoekscommissie, die de leiding heeft over onderzoeken naar zware misdaden, is luitenant-generaal Vladimir Aleksejev naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

De schietpartij vond plaats in een wooncomplex. Een onbekende persoon zou meerdere keren hebben geschoten. De schutter is nog voortvluchtig.

Aleksejev heeft een hoge functie binnen de krijgsmacht. Zo was hij bijvoorbeeld degene die werd gestuurd om te onderhandelen met Jevgeni Prigozjin, toen die met zijn Wagnergroep in opstand kwam tegen het leger.

Het is niet de eerste keer dat Russische topmilitairen worden aangevallen in Moskou. Vorig jaar kwamen drie militairen om bij aanslagen met autobommen.