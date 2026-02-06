ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische topmilitair neergeschoten in Moskou, ligt in ziekenhuis

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 9:10
anp060226060 1
MOSKOU (ANP/AFP) - In Moskou is een Russische topmilitair neergeschoten. Volgens de Russische onderzoekscommissie, die de leiding heeft over onderzoeken naar zware misdaden, is luitenant-generaal Vladimir Aleksejev naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.
De schietpartij vond plaats in een wooncomplex. Een onbekende persoon zou meerdere keren hebben geschoten. De schutter is nog voortvluchtig.
Aleksejev heeft een hoge functie binnen de krijgsmacht. Zo was hij bijvoorbeeld degene die werd gestuurd om te onderhandelen met Jevgeni Prigozjin, toen die met zijn Wagnergroep in opstand kwam tegen het leger.
Het is niet de eerste keer dat Russische topmilitairen worden aangevallen in Moskou. Vorig jaar kwamen drie militairen om bij aanslagen met autobommen.
loading

POPULAIR NIEUWS

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

ANP-548344414

Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

longarts

Zien: Johan Derksen krijgt oorwassing van longkanker patholoog

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-545148277

Sjinkie gooit olie op vuur in schaatsrel rond Schulting: “Keuze van Kerstholt is bespottelijk”

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

Loading