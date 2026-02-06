ECONOMIE
Protest in Milaan tegen aanwezigheid ICE bij Olympische Spelen

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 13:36
anp060226107 1
MILAAN (ANP) - In Milaan zijn ongeveer duizend mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de aanwezigheid van de Amerikaanse immigratiedienst ICE tijdens de Olympische Spelen. Volgens nieuwssite Rai News organiseerden studenten een mars en droegen ze borden met leuzen als 'ICE out'.
De immigratiedienst is volgens de Amerikaanse regering aanwezig in Italië als deel van de beveiliging van de Amerikaanse delegatie bij de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen in Milaan. Maar dat leidde tot onrust onder Italianen, omdat ICE in eigen land hardhandig te werk gaat bij het arresteren van migranten en het bedwingen van protesten. In de staat Minnesota zijn daarbij twee mensen gedood.
Rai News vergelijkt de demonstratie in Milaan met de grote protesten in Minneapolis. Ook in Milaan zouden veel fluitjes te horen zijn. Die zijn in de VS een symbool geworden van verzet tegen ICE en worden uitgedeeld zodat buurtgenoten elkaar daarmee kunnen waarschuwen als ICE-agenten in de buurt zijn.
