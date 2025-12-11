Time kiest 'Architecten van AI' tot Personen van het Jaar

NEW YORK (ANP) - Time Magazine benoemt de "Architecten van AI" tot Personen van het Jaar. Het Amerikaanse tijdschrift koos Jensen Huang van Nvidia, Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI vanwege hun "baanbrekende werk" dat de toekomst van technologie en samenleving vormgeeft.

Volgens het tijdschrift hebben deze ondernemers "het stuur van de geschiedenis in handen genomen, baanbrekende technologie ontwikkeld en beslissingen genomen die het informatielandschap, het klimaat en ons dagelijks leven ingrijpend veranderen."

Ook hebben de topmannen volgens Time Magazine het beleid van de overheid veranderd, de verhoudingen tussen landen op scherp gezet en robots bij mensen thuis gebracht. "AI is uitgegroeid tot wellicht het meest ingrijpende instrument in de rivaliteit tussen grootmachten sinds de komst van kernwapens", stelt het blad.

Het tijdschrift kiest elk jaar een persoon, groep of beweging die van grote invloed was op de wereld.