ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Time kiest 'Architecten van AI' tot Personen van het Jaar

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 15:07
anp111225131 1
NEW YORK (ANP) - Time Magazine benoemt de "Architecten van AI" tot Personen van het Jaar. Het Amerikaanse tijdschrift koos Jensen Huang van Nvidia, Sam Altman van OpenAI en Elon Musk van xAI vanwege hun "baanbrekende werk" dat de toekomst van technologie en samenleving vormgeeft.
Volgens het tijdschrift hebben deze ondernemers "het stuur van de geschiedenis in handen genomen, baanbrekende technologie ontwikkeld en beslissingen genomen die het informatielandschap, het klimaat en ons dagelijks leven ingrijpend veranderen."
Ook hebben de topmannen volgens Time Magazine het beleid van de overheid veranderd, de verhoudingen tussen landen op scherp gezet en robots bij mensen thuis gebracht. "AI is uitgegroeid tot wellicht het meest ingrijpende instrument in de rivaliteit tussen grootmachten sinds de komst van kernwapens", stelt het blad.
Het tijdschrift kiest elk jaar een persoon, groep of beweging die van grote invloed was op de wereld.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

elena-leya-rQ5Xkb5-1A8-unsplash

Stofje in pure chocolade lijkt je biologische klok te vertragen

shutterstock_2520821443

Als Parkinson in het water zit: hoe schoon milieu hersenziektes kan voorkomen

Loading