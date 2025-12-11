Reisadvies deel Westelijke Jordaanoever versoepeld

DEN HAAG (ANP) - Het reisadvies voor het centrale gebied van de Westelijke Jordaanoever is sinds donderdag oranje. Dat betekent: ga er alleen heen voor noodzakelijke reizen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het hiervoor rood was. Het gaat om het gebied ten zuiden van de provincies Qalqilya, Tulkarem, Jenin en Tubas, en ten noorden van het Masafer Yatta-gebied.

Op 10 oktober is een staakt-het-vuren ingegaan tussen Israël en Hamas. Sindsdien valt Israël alsnog doelen aan in Gaza, waarbij slachtoffers vallen. BuZa meldt dat het sinds de wapenstilstand rustiger is in het centrale deel van de Westelijke Jordaanoever, maar dat geweld wel nog voorkomt, bijvoorbeeld bij controleposten. Die posten, die plotseling kunnen sluiten, beperken de bewegingsvrijheid. Het ministerie waarschuwt ook voor gewelddadige confrontaties rond nederzettingen en vluchtelingenkampen.

Voor de Gazastrook en in het noorden van de Westelijke Jordaanoever en in het Masafer Yatta-gebied geldt code rood. In Oost-Jeruzalem is het reisadvies geel.