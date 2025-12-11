ECONOMIE
Bezwaar Tata Steel afgewezen, sluiting van een fabriek dreigt

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 15:10
HAARLEM (ANP) - Tata Steel moet binnen twee weken zorgen dat een van de fabrieken aan de eisen voldoet, anders dreigt sluiting van die fabriek. De provincie Noord-Holland heeft het bezwaar van het staalbedrijf tegen een eis van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) afgewezen. Als de kooksgasfabriek 2 op het terrein in IJmuiden na 24 december nog steeds de regels overtreedt, kan de omgevingsdienst besluiten over te gaan tot intrekking van de vergunning.
Volgens OD NZKG, die namens de provincie toezicht houdt bij Tata Steel, voldoet deze fabriek niet aan de wettelijke eisen. Zo zouden de ovenwanden in slechte staat zijn en stelt Tata Steel noodzakelijk onderhoud uit. Eind vorig jaar eiste de omgevingsdienst dat het bedrijf binnen zes weken met een verbeterplan zou komen. De fabriek moest eind 2025 aan de wettelijke eisen voldoen.
Tata Steel tekende bezwaar aan, maar de provincie houdt vast aan de eis van de omgevingsdienst. De staalproducent kan in beroep gaan.
