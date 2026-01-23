Toch geen staking bij Nederlandse kunststoffabrieken Envalior

EMMEN (ANP) - De aangekondigde staking bij de Nederlandse afdelingen van kunststoffabrikant Envalior is op het laatste moment afgeblazen. Vakbond FNV meldt dat dit komt omdat er een verbeterd voorstel is voor een nieuwe cao.

Donderdag werd aangekondigd dat ruim vijfhonderd medewerkers hun werk in de fabrieken in Emmen en Geleen vrijdag rond het middaguur zouden stilleggen. Dat zouden ze doen omdat de directie van Envalior een salarisverhoging van 1,5 procent bood, terwijl de FNV wil dat werknemers minstens 6 procent meer gaan verdienen. Vakbondleden stemden tegen het bod.

De werkgever biedt nu een loonsverhoging van 2 procent. Daarnaast krijgen alle werknemers minstens 1600 euro boven op hun jaarsalaris. "Dat betekent dat de koopkracht van mensen aan de onderkant van de schaal groeit en de inflatie voor hen gecorrigeerd wordt", zegt FNV-bestuurder Joosje de Lang.

FNV legt het nieuwe bod nu voor aan de vakbondleden. "De uitkomst van de stemming bepaalt of de rust terugkeert of dat acties alsnog worden hervat", aldus FNV.