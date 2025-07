Toetjesmaker Danone beleeft beste beursdag sinds april 2022

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Toetjesmaker en voedingsconcern Danone is op de beurs in Parijs woensdag tot zo'n 8,5 procent meer waard geworden. Daarmee beleefde het aandeel de grootste koersstijging sinds april 2022. Beleggers reageerden enthousiast op de verkoopcijfers die de verwachtingen van analisten overtroffen.

De verkoop steeg in de eerste jaarhelft met ruim 4 procent op vergelijkbare basis, maakte de producent van Activia-yoghurt en Evian-water bekend. Een analist van de firma Jefferies spreekt van "sterke resultaten". Onder de streep bleef dit jaar tot nu toe ruim 1 miljard euro winst over. Dat is wel bijna 15 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Danone heeft onder meer geprofiteerd van de yoghurt- en zuivelverkoop, omdat de opkomst van afslankingsmiddelen de vraag naar eiwitrijke producten heeft gestimuleerd. De medische voedingstak, waaronder ook babyvoeding en voeding voor ouderen vallen, vaart daarnaast wel bij de vergrijzing en extra vraag uit China.