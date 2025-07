Verkooprecord Toyota door heffingen Trump en populaire hybrides

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Toyota heeft anders dan veel andere autofabrikanten in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Met name in de eerste maanden van 2025 kochten Amerikanen nog snel een auto van de Japanse producent, wat Toyota betere verkopen dan ooit opleverde. De eveneens Japanse branchegenoten Honda en Nissan hadden juist veel last van de heffingen.

Toyota heeft relatief het minst last van Trumps heffingen van 15 procent op Japanse auto's en 50 procent op staal, al wordt een vijfde van de winst erdoor geraakt. Voor Honda en Nissan ligt dat percentage veel hoger. Tegen verschillende andere landen voerde Trump een importheffing in van 25 procent op auto's.

Vooral de hybrideauto's van Toyota doen het goed en dan met name in eigen land, China en de VS. De verkopen stegen in de eerste helft van het jaar met 7 procent tot 5,5 miljoen voertuigen.