Verdachte moord Lisa ging op pad om iemand te doden

AMSTERDAM (ANP) - De 22-jarige man die wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, Chris Jude, heeft verklaard dat hij "bewust messen is gaan kopen om iemand te vermoorden". Zo gaf het Openbaar Ministerie woensdag delen van de bekennende verklaringen van de verdachte weer op de tweede inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. Toen hij tijdens de bewuste nacht met zijn fiets op pad ging, heeft hij één mes in zijn tas gedaan. Toen Lisa, op weg van de Amsterdamse binnenstad naar haar huis in Abcoude, langsfietste, zeiden stemmen dat hij haar moest vermoorden, aldus zijn verklaring.

Lisa werd rond vier uur 's morgens op de Holterbergweg in Duivendrecht door verdachte Jude van de weg gereden. "Hij heeft verklaard dat hij haar toen al heeft geprobeerd te steken", aldus het OM. Beiden zijn in de sloot langs de weg terechtgekomen. De verdachte ging weg omdat hij dacht dat het meisje zou verdrinken. "Hij is even later teruggekomen, omdat bleek dat zij nog niet dood was en hij haar moest vermoorden om in de hemel te komen."