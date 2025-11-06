Vier supporters FC Utrecht aangehouden voor geweld rond wedstrijd

UTRECHT (ANP) - De politie heeft dinsdag en woensdag vier supporters van FC Utrecht aangehouden. De vier zouden na de Europese wedstrijd tegen Olympique Lyon op 25 september openlijk geweld hebben gepleegd. Zij mogen voorlopig niet bij wedstrijden van hun club aanwezig zijn.

De verdachten zijn een 20-jarige man uit Maarssen, een 20-jarige man uit Doorn, een 19-jarige man uit Amersfoort en een 15-jarige jongen uit Vleuten. Zij zouden onderdeel zijn geweest van een groep FC Utrecht-supporters die na de wedstrijd tegen de deuren van een tunnel beukten waarin op dat moment Lyon-supporters het stadion uitliepen. De politie sprak de groep aan, waarna de supporters zich tegen de politie keerden.

Verschillende agenten deden aangifte van mishandeling en openlijk geweld. Naast de vier aangehouden verdachten heeft de politie nog meer mensen in het vizier. De drie meerderjarige verdachten mochten na verhoor weer gaan. De minderjarige moet zich op een later moment bij de officier van justitie verantwoorden.