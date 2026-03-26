Iran laat Maleisische olietankers door Straat van Hormuz

KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - Iran gaat Maleisische olietankers door de Straat van Hormuz laten varen, zegt de Maleisische premier Anwar Ibrahim. Hij zei op de nationale televisie dat dat de uitkomst was van overleg met onder anderen de Iraanse president Masoud Pezeshkian en leiders uit een aantal andere landen.

"We zitten nu in het proces om de Maleisische olietankers en de betrokken medewerkers vrij te geven, zodat ze hun reis naar huis kunnen voortzetten", aldus Anwar. Toch zullen de gevolgen voor burgers voelbaar blijven. Voedselleveranties zijn verstoord en "prijzen zullen zeker stijgen", zei de premier. "Hetzelfde geldt voor kunstmest en natuurlijk olie en gas."

Maleisië heeft over het scheepvaartverkeer gesproken met onder meer Turkije, Egypte en leiders uit de Golfstaten.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei woensdag dat de zeestraat alleen dicht is voor "onze vijanden en hun bondgenoten". Bevriende landen mogen er volgens hem wel door.