TomTom onderuit op Amsterdamse beurs na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Navigatiedienstverlener TomTom presenteerde zijn jaar- en kwartaalcijfers en verloor 12 procent aan waarde. Het bedrijf waarschuwde dat het tot 2027 duurt voordat de omzet zal groeien, maar verwacht dit jaar wel de winstgevendheid te verbeteren.

De AEX won 0,3 procent tot 997,08 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 994,35 punten. De beurs in Parijs daalde licht, terwijl Londen 0,3 procent won.

Een dag eerder zakte de AEX nog aanzienlijk door sterk gedaalde koersen van informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX. Bij beleggers sloeg de schrik toe over een AI-assistent van techbedrijf Anthropic voor juristen, die mogelijk hard gaat concurreren met diensten van deze bedrijven.

Wolters Kluwer en RELX behoorden woensdag opnieuw tot de verliezers, met minnen van respectievelijk 0,3 en 1,5 procent.