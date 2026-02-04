ECONOMIE
DHL legt bezorging in het noorden stil om code rood

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 9:20
anp040226100 1
UTRECHT (ANP) - Pakketbezorger DHL heeft in het noorden van het land de bezorging tijdelijk volledig stilgelegd vanwege de code rood die daar geldt. Zowel de pakketbezorging als de bevoorrading van sorteercentra is uit veiligheidsoverwegingen gestaakt in Friesland, Groningen en Drenthe. In Flevoland en Overijssel, waar code oranje geldt, wordt er alleen bezorgd "als de lokale weersomstandigheden dit toelaten", meldt een woordvoerder.
In de drie noordelijke provincies heeft het KNMI tot minstens 12.00 uur code rood afgegeven. Door ijzel kan het erg glad zijn en dus adviseert het weerinstituut mensen om niet de weg op te gaan.
Volgens DHL zullen de weersomstandigheden "in het noorden zeker tot vertragingen leiden" en in andere regio's mogelijk ook. Zodra de weerwaarschuwingen zijn opgeheven, gaat de pakketbezorger kijken hoe ze vertragingen kan inlopen.
