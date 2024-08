Topman Ahold: grote prijsstijgingen supermarkt voorlopig voorbij

ZAANDAM (ANP) - De grote prijsstijgingen in de supermarkten zijn voorlopig voorbij, verwacht topman Frans Muller van Ahold Delhaize. Het moederbedrijf van Albert Heijn, bol, Etos en Gall & Gall heeft wel moeten sleutelen aan de techniek van de zelfscankassa's om het toenemende aantal winkeldiefstallen tegen te gaan. Ook het toezicht in de winkels is verbeterd.

Supermarkten hebben door de stijgende prijzen in de winkels steeds vaker last van diefstal. Concurrent Jumbo zag daardoor zelfs vorig jaar de gehele winst bijna verdampen. Muller wil niet zeggen hoeveel verlies Ahold Delhaize heeft geleden door winkeldiefstal, maar bevestigt dat het concern maatregelen heeft getroffen. "De manier waarop we kijken naar onze zelfscankassa's, de techniek en het toezicht, hebben we verbeterd. Klanten hebben daar begrip voor. Zij begrijpen ook dat de boodschappen door diefstallen alleen maar duurder worden."

Muller ziet na een lange periode van prijsstijgingen eindelijk herstel. "We hebben een enorme klap gekregen door de inflatie en de stijgende energie- en grondstofprijzen. Onze grootste zorg is nu dat we de huishoudbudgetten, die nog steeds zowel in Europa als Amerika sterk onder druk staan, ondersteunen met onze huismerken, onze promoties, en door afspraken met onze leveranciers".

De prijzen in de winkels kunnen per categorie nog wel verschillen, zegt Muller. "De uien en aardappelen worden steeds duurder, vanwege de matige oogsten. Hetzelfde geldt voor cacao en olijfolie. Maar zuivel wordt bijvoorbeeld weer goedkoper."