Topman Air India stapt op na rumoerige periode

GURUGRAM (ANP) - Campbell Wilson, topman bij Air India, heeft zijn vertrek aangekondigd. Het bedrijf kampt met forse verliezen en heeft last van strengere regelgeving rondom veiligheid na een crash van een vliegtuig van de maatschappij afgelopen zomer.

In het statement van het bedrijf wordt Wilson bedankt voor zijn bewezen diensten. Volgens de vliegtuigmaatschappij had Wilson al in 2024 aangekondigd in 2026 af te treden. Wilson zelf spreekt in het statement van "het juiste moment" om het stokje over te dragen, onder meer voordat de vloot wordt uitgebreid met zeshonderd nieuwe vliegtuigen in 2027.

De vliegtuigmaatschappij gaat in de komende maanden op zoek naar een opvolger. Tot die gevonden is, blijft de huidige topman in functie.