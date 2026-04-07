Oorlog leidt tot vacaturestop, nog geen massa-ontslagen

Werkgevers trappen op de rem, maar zetten nog niemand echt aan de kant, constateert het FD
. De oorlog
in het Midden-Oosten, de duurdere olie en de onzekere economie zorgen ervoor dat grote namen als KLM, Transavia en Unilever hun vacatures tijdelijk dichtschuiven. Geen nieuwe mensen aannemen is politiek en financieel makkelijker uit te leggen dan medewerkers ontslaan.
Macro-economen wijzen erop dat de pijn van hogere energie- en grondstofprijzen pas met vertraging echt door de economie golft. De pomp en vliegtickets reageren snel, voedingsmiddelen en industriële producten pas maanden later. Ondertussen speelt op de achtergrond al een afkoelende arbeidsmarkt
, aangejaagd door handelsoorlogen, AI-onzekerheid en eerdere reorganisaties bij multinationals.
Toch is er nog geen sprake van een nieuwe werkloosheidsgolf. De werkloosheidsverwachtingen lopen op, maar blijven ver onder crisisniveau, terwijl bedrijven kostbare vakmensen liever ‘hamsteren’ dan nu laten gaan. De oorlog fungeert zo vooral als katalysator van een voorzichtigere reflex: eerst de vacaturekraan dicht, pas veel later – als het echt moet – het mes in het personeelsbestand.