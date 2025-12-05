Topman BASF ziet geen de-industrialisatie in Duitsland

LUDWIGSHAFEN (ANP/DPA) - De topman van het Duitse chemieconcern BASF ziet geen tekenen van de-industrialisatie van Duitsland ondanks de moeilijke marktomstandigheden voor veel Duitse industriebedrijven. Dat zei bestuursvoorzitter Markus Kamieth van het grootste chemiebedrijf ter wereld in een interview met zakenkrant Handelsblatt. Eerder deze week zei de invloedrijke lobbygroep BDI nog dat de neergang van de industrie structureel begint te worden.

Maar volgens Kamieth zal de industrie niet verdwijnen in Duitsland. "We zijn een economisch gebied met een hoog industrie-aandeel wat betreft waardecreatie. Dat zal zo blijven, ook als er een kleine krimp is. Bedrijven zullen herstructureren, capaciteiten aanpassen, maar ook flink investeren in nieuwe projecten."

BDI zei dinsdag te verwachten dat de industriële productie in Duitsland dit jaar opnieuw krimpt, wat het vierde jaar op rij zou zijn. Volgens BDI-voorzitter Peter Leibinger verkeert de industrie in een "vrije val" en doet de regering te weinig om die malaise tegen te gaan.

Kamieth ziet echter geen spoedige opleving van de Duitse economie die in de afgelopen twee jaar nog krimp liet zien en dit jaar waarschijnlijk nauwelijks zal groeien. Volgens hem hoeft er ook geen sterk herstel verwacht te worden in 2026. Ook in de chemiesector gaan de zaken moeilijk, volgens de topman. BASF heeft verschillende faciliteiten bij zijn hoofdvestiging in Ludwigshafen gesloten en heeft ook veel banen geschrapt om kosten te besparen.