Beune moet zege op 5000 meter in Heerenveen aan Wiklund laten

HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen genoegen moeten nemen met de derde plaats op de 5000 meter. De 26-jarige schaatsster was met 6.51,83 langzamer dan de Noorse Ragne Wiklund, die met 6.49,01 de zege greep. Het zilver was voor Isabelle Weidemann uit Canada in 6.50,11.

Beune nam het in de slotrit op tegen de Canadese Valérie Maltais. Ze nam meteen een forse voorsprong op de Canadese, maar kon haar snelle rondjes niet volhouden. De leidster in het wereldbekerklassement was wel net sneller dan Sandrine Tas uit België, die vierde werd in 6.52,24.

Conijn kwam in de eerste rit tegen de Duitse Josie Hofmann niet verder dan 6.53,30. Daarmee eindigde de Nederlandse kampioene op de vijfde plaats. Kerkhoff reed in de rit daarna tegen Ivanie Blondin uit Canada 6.57,17, goed voor de achtste plaats. Tas dook onder de tijd van Conijn, maar daarna was Wiklund sneller.