Topman chipbedrijf Qualcomm: wereld onderschat hoe groot AI wordt

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De wereld onderschat momenteel hoe groot kunstmatige intelligentie (AI) gaat worden. Dat heeft topman Cristiano Amon van de grote Amerikaanse chipproducent Qualcomm gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. Hij vergeleek daarbij AI met de opkomst van het internet, dat volgens Amon ook veel groter is geworden dan mensen aanvankelijk dachten in de jaren 90.

Grote techbedrijven investeren honderden miljarden in toepassingen voor AI en op de financiële markten zijn zorgen ontstaan of die investeringen uiteindelijk wel rendabel zijn. Maar volgens Amon zijn die zorgen niet terecht. "AI heeft nog veel meer rekenkracht nodig", aldus de topman. Zo worden wereldwijd veel nieuwe datacenters voor AI-rekenkracht gebouwd.

Zakenbank Morgan Stanley voorspelt dat bedrijven tot en met 2028 in totaal 3 biljoen dollar, oftewel 3000 miljard dollar, zullen investeren in datacenters en infrastructuur voor AI. Qualcomm is zelf ook bezig met AI-chips.