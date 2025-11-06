ECONOMIE
Amerikaans parlement wil Andrew ondervragen in Epstein-onderzoek

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 19:17
WASHINGTON (ANP) - Een comité van het Amerikaanse parlement dat onderzoek doet naar de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, heeft gevraagd of Andrew Mountbatten Windsor zich wil laten verhoren. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Andrew, de broer van koning Charles, raakte door het schandaal zijn prinsentitel kwijt.
Andrews naam dook op in documenten en vluchtgegevens van Epstein. Hij werd door Virginia Giuffre, een onlangs gestorven slachtoffer van Epstein, beschuldigd van seksueel misbruik. Het comité wil onderzoek doen naar de beschuldigingen van misbruik en Andrew vragen naar informatie over de praktijken van Epstein. De in 2019 overleden Amerikaanse zakenman en de voormalige Britse prins waren jarenlang vrienden. Volgens het comité kan Andrew daarom voor het onderzoek "waardevolle informatie" verschaffen.
In 2020 antwoordde Andrew volgens de Amerikaanse autoriteiten niet op een verzoek voor een gesprek over zijn banden met Epstein.
