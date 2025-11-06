Drone boven verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen gezien

DEN HAAG (ANP) - Een drone is woensdag boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen gespot. Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee donderdag na berichtgeving van de Volkskrant. De luchtverkeersleiding sprak van "potentiële spionage".

Een onderzoek van de marechaussee leverde niets op. Ze trof niets meer aan. "Voor ons is het een melding van een van vele."

Boven de vliegbasis is een paar weken geleden ook al een drone gesignaleerd, aldus de woordvoerder. Die werd gezien door een burger die de politie inlichtte. De ingeschakelde marechaussee vond later niets meer.

Rusland

Het gaat niet om situaties zoals in België. Daar zijn de afgelopen weken in de buurt van Belgische militaire instellingen vaker drones gezien.

De Belgische autoriteiten verdenken Rusland hierachter te zitten. In Nederland is er geen sprake van dat een ander land achter de drone-incidenten zit, zegt de marechaussee. De woordvoerder verwacht dat de komende tijd wel meer van dit soort meldingen zullen komen.