Topman easyJet ziet voorlopig geen tekort aan kerosine

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 10:22
anp160426095 1
LONDEN (ANP) - EasyJet ziet nog geen tekort aan kerosine ontstaan op de luchthavens waar de Britse luchtvaartmaatschappij naartoe vliegt. Topman Kenton Jarvis stelt een maand vooruit te kunnen kijken en daar nog geen problemen te zien.
De topman van Ryanair Michael O'Leary zei begin deze maand nog dat de Ierse luchtvaartmaatschappij vanaf juni mogelijk vluchten moet annuleren wegens een tekort aan kerosine. Volgens Jarvis kan Ryanair net zo ver vooruitkijken als easyJet. "Voor de periode daarna wil ik niet speculeren", zei de topman tijdens een persconferentie.
De fors gestegen brandstofprijs als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten gaat wel effect hebben op de ticketprijs, verwacht Jarvis. "Als de brandstof langer duurder is, dan gaat dat in de prijs zitten." Volgens de topman is dat een reden om vroeg te boeken. Maar Jarvis zei ook dat sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten klanten juist langer wachten met boeken.
intro-1775113808

1st-time

239855215_m

147987196_m

us_debt_trend

254699561_m

