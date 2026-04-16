Australië verhoogt defensiebudget onder druk VS en dreiging China

CANBERRA (ANP/AFP) - Australië schroeft zijn defensiebudget binnen zeven jaar op naar 3 procent van de omvang van zijn economie. Het land vreest de groeiende macht van China én voelt de druk van de Verenigde Staten, die vinden dat bondgenoten daartegen meer moeten doen.

De regering in Canberra wil tot 2033 omgerekend 32 miljard euro extra uittrekken, kondigde defensieminister Richard Marles donderdag aan. De oude regeringsplannen zouden de defensie-uitgaven in dat jaar op 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) brengen, maar dat zou nu 3 procent worden. Om dat percentage te halen rekent Australië voortaan ook bijvoorbeeld pensioenen van militairen mee, zoals de NAVO al langer doet.

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de bondgenoten in de zogenoemde Indopacifische regio hun uitgaven net zo verhogen als NAVO-landen. Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Australië zouden 3,5 procent van hun bbp aan hun verdediging moeten besteden.