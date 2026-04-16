Australië verhoogt defensiebudget onder druk VS en dreiging China

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 10:21
CANBERRA (ANP/AFP) - Australië schroeft zijn defensiebudget binnen zeven jaar op naar 3 procent van de omvang van zijn economie. Het land vreest de groeiende macht van China én voelt de druk van de Verenigde Staten, die vinden dat bondgenoten daartegen meer moeten doen.
De regering in Canberra wil tot 2033 omgerekend 32 miljard euro extra uittrekken, kondigde defensieminister Richard Marles donderdag aan. De oude regeringsplannen zouden de defensie-uitgaven in dat jaar op 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) brengen, maar dat zou nu 3 procent worden. Om dat percentage te halen rekent Australië voortaan ook bijvoorbeeld pensioenen van militairen mee, zoals de NAVO al langer doet.
De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de bondgenoten in de zogenoemde Indopacifische regio hun uitgaven net zo verhogen als NAVO-landen. Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Australië zouden 3,5 procent van hun bbp aan hun verdediging moeten besteden.
POPULAIR NIEUWS

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

254699561_m

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

