'Grote doofpot' bij Belastingdienst: 64 miljoen bestanden duiken plots op, Omtzigt en Leijten zijn woedend

Alsof de toeslagenaffaire nog niet complex genoeg was: de Belastingdienst heeft een datakluis ontdekt met maar liefst 64 miljoen bestanden die nooit zijn onderzocht en dus ook niet zijn gedeeld met de parlementaire enquêtecommissie. Pieter Omtzigt en Renske Leijten zijn woedend en spreken over een grote doofpot.

De kluis werd al in 2019 apart gezet, maar kwam pas in 2025 weer boven water tijdens interne werkzaamheden. Wat er precies in zit, weet niemand. Wel is duidelijk dat een deel van de bestanden eigenlijk onderdeel had moeten zijn van de informatie die de Tweede Kamer eerder kreeg.

Ernstige fout

Staatssecretarissen Eelco Eerenberg en Sandra Palmen zijn helder: dit had nooit mogen gebeuren. In een Kamerbrief spreken ze van een ernstige fout en beloven ze dat relevante informatie alsnog zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt.

Tussen 2021 en 2024 onderzocht de parlementaire enquêtecommissie juist hoe het fraudebeleid rond toeslagen zo ontspoorde. Dat daarbij mogelijk cruciale informatie ontbrak, zet de zaak opnieuw in een ander daglicht.

Voor duizenden gedupeerde ouders en kinderen, die nog altijd wachten op herstel, is dit de zoveelste klap in het gezicht.

Grote doofpot

“Dit is ongehoord en lijkt te duiden op een grote doofpot waar velen van afwisten. Als dit zelfs bij een parlementaire enquete achtergehouden wordt, is er probleem”, schrijft Omtzigt op X.

“Nu begrijpt u hoe we belangrijke dingen niet kregen en jarenlang moesten vechten.

En hoe ouders vermalen konden worden en kapot gemaakt konden worden. 64 miljoen documenten met informatie over ongeveer alle schandalen!”

Doodeng

Ook Leijten is onthutst: “Je zet 64 miljoen documenten in een kluis. Dan komt er een schandaal en heel veel (écht heel veel) onderzoek. En niemand die dan zegt 'he wacht, er is nog een kluis!' Niemand? Ongeloofwaardig en als waar: dóódeng dat er zo gezwegen wordt”, reageert ze op X.