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Topman Eiffeltoren stapt op na ophef om wegsturen medewerksters

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 16:52
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PARIJS (ANP) - De exploitant van de Eiffeltoren heeft dinsdag bekendgemaakt dat de topman van de bezienswaardigheid eind dit jaar vertrekt. Het besluit volgt op de ophef die ontstond toen vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd tijdens een bezoek van een hindoeïstische religieuze groep. Patrick Branco Ruivo is sinds 2018 topman van het monument.
Uit een intern onderzoek van de exploitant bleek dat de organisatie operationele fouten heeft gemaakt tijdens het bezoek. Die leidde volgens het bedrijf tot het "onaanvaardbaar" wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Eerder had het personeel van de Eiffeltoren het werk al neergelegd uit onvrede over de gebeurtenissen. De bezienswaardigheid was toen een dag dicht.
De hindoeïstische groep BAPS wilde beperkte interacties met vrouwen tijdens het bezoek aan de Eiffeltoren. De organisatie zei eerder al dat de voorwaarden van BAPS nooit geaccepteerd hadden mogen worden. Later verontschuldigde BAPS zich voor "enige pijn of ongemak" veroorzaakt door het incident.
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