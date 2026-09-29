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Kamer wil dat kabinet aangifteproces na seksueel geweld verbetert

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 16:54
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DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het proces van aangifte doen na seksueel geweld verbetert. De oproep daartoe van Bente Becker (VVD) werd ondertekend door D66 en JA21 en kreeg steun van onder andere CDA, PRO, SP en BBB.
Becker wil dat het proces verandert, omdat nu "te veel slachtoffers van seksueel geweld te maken krijgen met bureaucratie en willekeur of herhaaldelijk hetzelfde verhaal moeten vertellen wanneer zij een melding of aangifte doen".
De Kamer wil dat het kabinet in gesprek gaat met slachtoffers om te horen hoe het volgens hen beter kan. Ook draagt het VVD-plan het kabinet op om "in elk geval" een proef te doen met een standaard online intake. Daarmee zijn volgens Becker zowel slachtoffers als agenten geholpen. Ook vergroot het volgens haar de kans op vervolging en veroordeling van daders.
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