Negen aanhoudingen na doodslaan nationalistische activist in Lyon

LYON (ANP) - Negen mensen zijn inmiddels opgepakt in het onderzoek naar de fatale mishandeling van de nationalistische activist Quentin Deranque in Lyon. De 23-jarige Deranque overleed nadat hij in elkaar was geslagen door een aantal extreemlinkse activisten. Justitie zegt dat zes arrestanten ervan worden verdacht Deranque te hebben geslagen en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Onder de arrestanten is een medewerker van de parlementariër Raphaël Arnaut van de radicaal-linkse partij La France Insoumise, het Ononderworpen Frankrijk (LFI). Arnaut was in 2018 medeoprichter van een extreemlinkse en zichzelf antifascistisch noemende knokploeg, de Jonge Garde. Leden van de club behoren tot de verdachten. De garde werd in juni door de regering wegens het geweld ontbonden verklaard. Daar zijn gerechtelijke procedures tegen begonnen.

De dood van de rechtse activist Deranque op 14 februari heeft de politieke spanning in het land fors opgevoerd. Volgende maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen.