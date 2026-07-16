ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoektocht naar slachtoffers gezonken boot San Francisco gestopt

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 8:37
anp160726069 1
SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Het zoeken naar vermisten na het kapseizen en zinken van een toeristenboot in de Baai van San Francisco is stopgezet. Er zijn volgens de autoriteiten waarschijnlijk vier doden gevallen. Het bootongeluk was dinsdag niet ver van het eiland Alcatraz. Er werd een slachtoffer gevonden dat snel overleed, drie vermisten worden verondersteld dood te zijn.
De boot is volgens de kustwacht door een hoge golf omgeslagen. Volgens lokale media zijn onder de omgekomen slachtoffers de kapitein en familie van hem.
De boot was met ongeveer twintig opvarenden onderweg. Reddingswerkers en opvarenden van boten in de buurt hebben de overlevenden gered.
loading

POPULAIR NIEUWS

136650861_m

Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

159093587_m

Voelt 30 graden in Nederland écht warmer dan 35 graden in Spanje?

generated-image (1)

Zoveel kost dezelfde vakantie als je rijdt, vliegt of de nachttrein pakt – het verschil is verrassend groot

100195693 l

Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

179533044_m

Route du Soleil dicht: dit kost omrijden

ce026378-fd14-4454-852b-edf6b2c9917b_w1920_r1.5_fpx51_fpy44

Florida gaat twee bejaarden executeren

Loading