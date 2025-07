Topman JPMorgan waarschuwt voor grote economische risico's

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse importheffingen, handelsonzekerheid, verslechterende geopolitieke omstandigheden en hoge begrotingstekorten blijven aanzienlijke risico's vormen voor de economie. Dat zei topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, in een toelichting op de kwartaalresultaten.

De Amerikaanse economie bleef volgens hem echter "veerkrachtig" in het afgelopen kwartaal. "De afronding van de belastinghervormingen en mogelijke deregulering zijn positief voor de economische vooruitzichten", stelde Dimon.

JPMorgan Chase behaalde een nettowinst in het kwartaal van 15 miljard dollar (12,8 miljard euro), 17 procent lager vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit is wel boven de verwachtingen van analisten. De omzet daalde met 11 procent tot bijna 45 miljard dollar. Het bankconcern verhoogde zijn verwachting voor de rente-inkomsten in heel 2025.