Kremlin zegt tijd nodig te hebben voor reactie op ultimatum Trump

MOSKOU (ANP/AFP) - Het Kremlin wil nog niet reageren op het ultimatum dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft gesteld. "De verklaring van president Trump is zeer ernstig. We hebben absoluut tijd nodig om te analyseren wat in Washington is gezegd", zegt woordvoerder Dmitri Peskov.

Trump zei maandag dat Rusland vijftig dagen krijgt om een vredesovereenkomst te sluiten met Oekraïne. Anders volgen volgens hem "zeer zware invoerheffingen". Volgens Peskov wil Rusland nog altijd onderhandelen en wacht het Kremlin "op voorstellen van Oekraïense kant over de timing voor de derde ronde van rechtstreekse Russisch-Oekraïense onderhandelingen".

Volgens Peskov ziet de Oekraïense regering Trumps uitlatingen als een manier om de oorlog voort te zetten, in plaats van te beëindigen.

Oekraïne heeft eerder gezegd dat Rusland tot nu toe onaanvaardbare eisen stelt bij de vredesbesprekingen.