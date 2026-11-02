Donald Trump op lijst met vijanden van persvrijheid

De Amerikaanse president Donald Trump is toegevoegd aan de lijst met vijanden van de persvrijheid van Reporters sans frontières (RSF). De journalistenorganisatie beschuldigt Trump ervan zijn macht te gebruiken tegen mediaorganisaties waarvan hij de berichtgeving niet waardeert.

Op de lijst van 2026 staan 33 personen en organisaties die volgens RSF opzettelijk de onafhankelijke journalistiek ondermijnen. Ook de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan staan op de lijst, die maandag werd gepubliceerd ter gelegenheid van de door de VN erkende Internationale Dag tegen Straffeloosheid voor Misdaden tegen Journalisten.

Een andere nieuwe naam is die van de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi, die door RSF wordt beschuldigd van het sluiten van onafhankelijke mediakanalen en het gevangenzetten van journalisten. Ook de Franse mediamagnaat Vincent Bolloré, de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk, het Israëlische leger en de Chinese Communistische Partij staan op de lijst.