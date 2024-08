Negende Banksy ontdekt op rolluik London Zoo

Een negende kunstwerk uit de nieuwe serie van Banksy is verschenen in Londen. Op een rolluik van de London Zoo staan een gorilla, een zeeleeuw en een aantal vogels. De anonieme straatartiest bevestigde dat het werk van hem is door een foto van het kunstwerk op zijn Instagrampagina te plaatsen.

Een woordvoerder van de dierentuin denkt dat het kunstwerk bedoeld is om "vreugde te brengen". "Dieren brengen vreugde - dat is een feit waar hij duidelijk achter staat", aldus de woordvoerder. Het team van Banksy heeft aan de BBC verteld dat het kunstwerk het laatste van de reeks is. Sinds vorige week maandag is er iedere dag een nieuw kunstwerk van Banksy verschenen, allemaal van dieren.

Enkele werken van Banksy zijn inmiddels verdwenen uit het Londense straatbeeld. Een van de kunstwerken, een wolf op een satellietschotel, werd kort na de onthulling gestolen. Een uithangbord waarop een kat stond is om veiligheidsredenen weggehaald. Een afbeelding van een neushoorn werd na de onthulling deels overgespoten met een tag, een soort graffiti-handtekening.