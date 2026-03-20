Groenewegen sprint naar tweede zege van het seizoen in Koksijde

KOKSIJDE (ANP) - Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de Bredene Koksijde Classic gewonnen. In een uitgedunde groep was de renner van Unibet Rose Rockets sneller in de sprint dan de Duitser Pascal Ackermann en Pavel Bittner uit Tsjechië.

Het is de tweede zege van het seizoen voor Groenewegen, nadat hij in januari een eendagskoers in Valencia op zijn naam schreef. De 32-jarige Amsterdamse sprinter maakte dit seizoen de overstap van Jayco AlUla naar Unibet Rose Rockets, de ploeg van voormalig wielrenner en youtuber Bas Tietema.