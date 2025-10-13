Hamas verwelkomt uitspraak Trump over einde oorlog in Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP) - Hamas heeft de Amerikaanse president Donald Trump en de internationale onderhandelaars van het staakt-het-vuren gevraagd ervoor te zorgen dat Israël niet verdergaat met de aanvallen op Gaza. In het vliegtuig onderweg naar Israël zei Trump dat de oorlog in Gaza voorbij is. Hamas zegt die uitspraken te verwelkomen.

"We roepen alle onderhandelaars en internationale partijen op om door te gaan met het monitoren van Israëls acties en om te verzekeren dat de agressie tegen onze mensen in Gaza niet wordt hervat", zei Hamas-woordvoerder Hazem Qassem tegen persbureau AFP.

Trump is in Israël om een toespraak te geven in het Israëlische parlement. Daarna reist hij naar Egypte om daar verder te praten over het staakt-het-vuren.