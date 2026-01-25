Drie verborgen signalen dat je tanden knarst

Dag en nacht knarsen veel mensen met hun tanden, vaak zonder het te merken. Dat heet bruxisme en het komt vaker voor dan je denkt. Hoe kom je erachter dat je het ook hebt?

Er zijn drie veelvoorkomende signalen:

pijn of vermoeidheid bij je slapen, kaak, gezicht of rond je oor

pijn bij het openen van je mond of tijdens het kauwen?

een kaak die klikt, vastzit of zelfs blokkeert

Als je minstens één keer 'ja' hebt geantwoord, is de kans groot dat je met je tanden knarst.

Wat gebeurt er precies?

Bij bruxisme span je onbewust je kauwspieren aan. Je onderkaak duwt tegen de bovenkaak, waardoor je tanden stevig op elkaar klemmen of over elkaar schuren. Ongeveer een op de zes mensen doet dit ’s nachts en zelfs een op de vier overdag. Nachtelijk knarsen maakt vaak een hoorbaar geluid. Soms is je bedpartner de eerste die het opmerkt.

Af en toe en mild is meestal geen probleem. Maar bij langdurig of krachtig knarsen kan het leiden tot slijtage en scheurtjes in tanden, kaak- en spierpijn, hoofdpijn, oorpijn en slaapproblemen. De klachten kunnen pijnlijk zijn en behandelingen lopen soms flink in de papieren.

Waarom doen we dit?

Meestal is het een combinatie van factoren. Stress, angst en depressie spelen een grote rol, net als sommige medicijnen. Ook veel cafeïne, nicotine of alcohol verhogen de kans. Verstoorde slaap, bijvoorbeeld door meldingen op je telefoon, en slaapapneu zijn sterk gelinkt aan tanden knarsen. Bij zuurstoftekort maakt je lichaam stresshormonen aan, wat spierspanning en knarsen kan versterken.

Een arts of tandarts kan signalen herkennen, zoals slijtage, afgebroken vullingen of afdrukken van tanden in wangen en tong. De behandeling richt zich vaak op bescherming en verlichting: een opbeetplaat (nachtbeugel), fysiotherapie, pijnstilling of in sommige gevallen botox.

Maar vergeet de oorzaak niet. Minder stress, betere slaap, minder cafeïne en alcohol en je telefoon uit de slaapkamer kunnen al veel verschil maken.