Topman Washington Post vertrekt na groot banenverlies bij krant

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Topman Will Lewis van The Washington Post verlaat de Amerikaanse krant, enkele dagen nadat honderden medewerkers zijn ontslagen. Na twee jaar aan het roer vindt hij nu het juiste moment om een stap opzij te doen, schrijft hij in een bericht aan personeel dat online werd gedeeld.

De krant heeft woensdag een derde van zijn personeel ontslagen. Dat leidde tot veel kritiek.

Tijdens Lewis' termijn zijn er "moeilijke beslissingen genomen om de toekomst van The Post te waarborgen", schrijft de vertrekkende topman. Lewis werd in 2023 aangesteld bij The Washington Post. De huidige financieel directeur Jeff D'Onofrio neemt zijn taken waar.

The Washington Post is sinds 2013 eigendom van Amazon-oprichter Jeff Bezos. "Ik wil Jeff Bezos bedanken voor zijn steun en leiderschap gedurende mijn tijd als CEO en uitgever. De organisatie had zich geen betere eigenaar kunnen wensen", schrijft Lewis.