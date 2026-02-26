ECONOMIE
Keijzer wil na BBB nog geen 'avontuur' aangaan bij andere partij

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:30
anp260226106 1
DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Mona Keijzer gaat na haar vertrek bij BBB vooralsnog niet bij een andere partij. "Je weet nooit hoe het in het leven loopt, maar ik stap niet zomaar weer in een nieuw avontuur met mensen die ik allemaal niet ken", zei ze in een verklaring.
Maandag maakte Keijzer, tot voor kort minister, bekend dat ze opstapte als BBB'er. Ze stelde dat haar het partijleiderschap was beloofd. Henk Vermeer, die wel de BBB mocht leiden, claimde op zijn beurt dat Keijzer "tientallen" keren dreigde met opstappen en "meerdere" gesprekken voerde met het afgesplitste PVV-Kamerlid Gidi Markuszower.
"Ik ga niet met modder gooien", herhaalde Keijzer meermaals. Tegenover de journalisten die ze in de Tweede Kamer bij elkaar had geroepen, ontkende ze dat ze had gedreigd met opstappen. "Ik heb zelfs het tegenovergestelde gedaan. Ik heb aan ze gevraagd: weten jullie dit zeker?" Ook de vermeende gesprekken met Markuszower ontkent ze. "Het is gewoon niet waar."
'Moddergooien'
Volgens De Telegraaf willen prominente BBB'ers proberen Keijzer terug naar de partij te halen. "Dan moet er wel heel veel water door de Rijn", zei Keijzer daarover. "Want het moddergooien de afgelopen dagen heeft niet geholpen."
Keijzer noemt zichzelf een "raspolitica" en zegt dat ze nu bezig is haar afsplitsing te organiseren. Ze wil bijvoorbeeld in de plenaire zaal van de Tweede Kamer niet naast BBB zitten.
