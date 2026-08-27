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Topvrouw AH, Etos en Gall & Gall wordt baas Ahold Delhaize Europa

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 10:17
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ZAANDAM (ANP) - Margaret Versteden-Van Duijn, de topvrouw van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, wordt de nieuwe baas van de divisie Ahold Delhaize Europa & Indonesië. De raad van commissarissen van moederconcern Ahold Delhaize heeft haar voorgedragen om die functie per 1 oktober de functie op zich te nemen.
Het supermarktconcern zegt dat Versteden-Van Duijn daarmee de "volgende stap zet" binnen het bedrijf. Ze trad in september vorig jaar aan als topvrouw van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Daarvoor gaf ze sinds 2021 leiding aan webwinkel bol. In 2015 begon ze bij bol als hoogste marketingdirecteur.
Topman Frans Muller van Ahold Delhaize zegt dat de 50-jarige Versteden-Van Duijn "sterk operationeel leiderschap en brede ervaring" met zich meebrengt. Ze neemt de hoogste functie bij Ahold Delhaize Europa & Indonesië over van Claude Sarrailh, die vertrekt voor een nieuwe baan in Italië.
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