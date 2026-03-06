Eurocommissaris: EU moet productie raketverdediging verhogen

WARSCHAU (ANP) - De EU moet de productie van luchtafweer- en antiballistische raketten fors verhogen, zei Eurocommissaris Andrius Kubilius vrijdag in Polen. Door de Iraanse crisis is dat volgens hem nog urgenter geworden. De Amerikanen zijn niet in staat om voldoende van deze raketten te leveren voor zowel de Golfstaten, als het Amerikaanse leger als voor Oekraïne, zei Kubilius.

Oekraïne heeft volgens de Eurocommissaris "alleen al voor het winterseizoen van vier maanden" ongeveer zevenhonderd PAC-2- en PAC-3-raketten voor Patriot-luchtverdedigingsbatterijen nodig. "Dat is ongeveer evenveel als het aantal raketten dat Amerikaanse fabrikanten in een jaar kunnen produceren."

Alleen al voor Oekraïne zijn dit jaar volgens Kubilius zo'n 2000, of misschien zelfs meer, Patriot-raketten nodig.

Hij citeerde een recente uitspraak van NAVO-baas Mark Rutte, die zei dat Europa een kwantumsprong in luchtverdediging nodig heeft voor de collectieve verdediging. "Vanuit dat oogpunt is de situatie dus echt kritiek", zei Kubilius.