Verdachte doodschieten Önal in Rijswijk opgepakt in Frankrijk

DEN HAAG (ANP) - Een 34-jarige Turkse man zonder vaste woon- of verblijfplaats die verdacht wordt van de moord op de 41-jarige Cemil Önal in Rijswijk is in Frankrijk gearresteerd. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de schutter is. De man werd in Frankrijk opgepakt voor verboden wapenbezit. Het OM had Frankrijk via een Europees aanhoudingsbevel verzocht de man aan te houden voor de zaak in Rijswijk.

Önal werd vorig jaar mei doodgeschoten op een vol terras van een hotel aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. Hij had kort voor zijn dood tegen Follow the Money gezegd dat hij vreesde voor een aanslag op zijn leven door of in opdracht van de Turkse autoriteiten.

In januari van dit jaar werd al een 47-jarige man uit het Duitse Bergheim in die plaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Begin april beslist de rechtbank over verlenging van zijn voorarrest. De politie is nog op zoek naar een derde persoon die betrokken was bij de moord.